В Госдуме успокоили жителей России в связи с нормативами питьевой воды
Москва, 4 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Нормативы на питьевую воду должны быть ещё обширнее и жёстче, считает депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
Он обратил внимание на то, что распространенность инфекционных заболеваний, передающихся через воду, чрезвычайно велика во всем мире. Так, в 2016 г. число людей, страдающих малярией, составляет 800 млн, трахомой — 500 млн, шистосомозом — 200 млн, гастроэнтеритами — 400 млн При этом ежегодно от гастроэнтеритов умирает 4 млн детей и 18 млн взрослых.
«Это вам покруче, чем ковид-19. В целом от болезней, связанных с водой, страдает более 2 млрд человек», — отметил Лысаков в телеграм-канале.
По его словам, отечественные критерии (нормативы) качества питьевой воды насчитывают не более двух десятков, а в Европе и США — более сотни.
«Поэтому, новые стандарты, предусматривающие контроль (ПДК) по дополнительным параметрам (некоторые антибиотики и гормоны) — это хорошо!» — разъяснил парламентарий. — «Норматив — это не «будут добавлять», как подумали некоторые. Это — будут измерять их возможное наличие».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания в питьевой воде гормонов и некоторых антибиотиков, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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