Москва, 4 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Нормативы на питьевую воду должны быть ещё обширнее и жёстче, считает депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Он обратил внимание на то, что распространенность инфекционных заболеваний, передающихся через воду, чрезвычайно велика во всем мире. Так, в 2016 г. число людей, страдающих малярией, составляет 800 млн, трахомой — 500 млн, шистосомозом — 200 млн, гастроэнтеритами — 400 млн При этом ежегодно от гастроэнтеритов умирает 4 млн детей и 18 млн взрослых.

«Это вам покруче, чем ковид-19. В целом от болезней, связанных с водой, страдает более 2 млрд человек», — отметил Лысаков в телеграм-канале.

По его словам, отечественные критерии (нормативы) качества питьевой воды насчитывают не более двух десятков, а в Европе и США — более сотни.

«Поэтому, новые стандарты, предусматривающие контроль (ПДК) по дополнительным параметрам (некоторые антибиотики и гормоны) — это хорошо!» — разъяснил парламентарий. — «Норматив — это не «будут добавлять», как подумали некоторые. Это — будут измерять их возможное наличие».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания в питьевой воде гормонов и некоторых антибиотиков, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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