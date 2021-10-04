Якутск, 4 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Специалисты министерства экологии Якутии исследуют воду из реки Алдан для выявления причин загрязнения водоёма. Проверка начата по обращению жителей города Томмот, пожаловавшихся на то, что вода в Алдане пожелтела, написало 4 октября ИА Yakutia-Daily.

dubrovka.911 Загрязнение

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«Пока дать полную информацию не представляется возможным. Проверка по факту загрязнения реки началась. Чтобы выяснить все обстоятельства, необходимо проделать большую работу», — констатировал замруководителя департамента экологической безопасности Минэкологии Якутии Степан Куличкин.

По его словам, видеозапись направлена в Алданский комитет экологического надзора. Специалистам потребуется взять пробы воды для лабораторных анализов и провести исследования на нефтепродукты, тяжелые металлы и так далее. Затем сотрудники природоохранного ведомства будут искать источник загрязнения, а для этого осмотрят впадающие в Алдан реки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города Томмот в Якутии пожаловались, а то, что вода в протекающей через населённый пункт реке Алдан стала жёлтой. Видимость в реке составляет всего 10 см.