Томск, 4 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Томской области 6 октября в 10:40 по местному времени начнётся комплексная проверка региональной и муниципальной систем централизованного оповещения населения. Как сообщали ИА REGNUM в областной администрации, в регионе зазвучат учебные сирены.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Громкоговоритель

Во всех муниципалитетах запланировано плановое тестирование электросирен, громкоговорителей, стоек централизованного оповещения и радиоточек. Продлится сигнал не более пяти минут. Также запланирован перехват цифровых ТВ-каналов. Трансляцию временно заместит текстовое сообщение «Техническая проверка».

Жителей Томской области призывают соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, учебные сирены завоют и в Хакасии.

Читайте также: В Хакасии завоют сирены