Элиста, 4 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 60 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 4 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, увеличилось до 470 человек. Состояние 23 из них остаётся тяжёлым. На самоизоляции остаются 2 859 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 30 759 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением более 29 тысяч пациентов.