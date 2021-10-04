Владивосток, 4 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом 4 октября сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

Vlc.ru Олег Гуменюк

По её словам, Гуменюк подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу мэра Владивостока Олег Гуменюка, глава столицы Приморья и Дальнего Востока в мае 2021 года написал заявление о добровольной отставке.