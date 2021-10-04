Канберра, 4 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В ночь на 4 октября на улицах Пенрита фанаты праздновали победу «Пантер» над «Рэббитосом» после финала игр Национальной лиги регби Австралии. Толпа из несколько сотен человек полностью проигнорировала действующие в Новом Южном Уэльсе ограничения и принялась отмечать окончание игр. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

Несанкционированную акцию пришлось разгонять прибывшим на место полицейским, которые зафиксировали, что толпа из сотен людей собралась у клуба Penrith League Club. Поддержать фанатом также решили водители, которые зажигали флаеры прямо из автомобилей, в то время как пассажиры других автомобилей сидели в багажниках и размахивали флагами «Пантер».

Отмечается, что без сопротивлений с силами полиции и специально вызванным на место беспорядком отрядами ОМОНа не обошлось. В стражей порядка летели бутылки, флаеры, камни и другие мелкие предметы. Как минимум одному дебоширу уже предъявлено обвинение в применение насилия против представителя власти.