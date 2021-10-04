Елабужский район, Татарстан, 4 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В селе Хлыстово Елабужского района Татарии во время нахождения в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) отравление парами хлора получили двое детей 2010 и 2018 годов рождения. Обоих мальчиков госпитализировали, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Бассейн

По факту инцидента, произошедшего 3 октября, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Предварительно, сотрудник ФОК во время работ по замеру концентрации дезинфицирующего средства в воде, не закрыл хлораторную комнату, в результате чего пары хлора проникли в помещение бассейна, где на тот момент находились шестеро взрослых и двое детей.

Проведен осмотр места происшествия, изъяты документация и образцы проб воды.

ИА REGNUM напоминает, 12 июля в аквапарке «Ривьера» города Казани парами хлора отравились несколько детей. Одного из пострадавших несовершеннолетних в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

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