Кемерово, 4 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 октября, за прошедшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев.

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«Кемерово — 26, Новокузнецк — 24, Белово — 20, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 12, Юрга — 12, Полысаево — десять, Калтан — восемь, Гурьевский МО — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Мыски — пять, Тайга — пять, Яшкинский МО — пять, Киселевск — два, Новокузнецкий МР — два, Тяжинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 174 пациента выздоровели, пять пациентов скончались.