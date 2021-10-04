Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону восстановят троллейбусное сообщение по маршруту №17 «Военвед — Центральный рынок». Об это сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Троллейбус

«Маршрут, соединяющий микрорайон Военвед с Центральным рынком, не использовался больше 20 лет. Теперь это стало возможным благодаря запуску троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Пока здесь будут работать три троллейбуса большого класса. Но до конца года их число будет увеличено», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году в Ростове-на-Дону был восстановлен троллейбусный маршрут №7, который также был закрыт в конце 90-х. Он был отменён в связи с непригодностью контактной сети и отсутствием транспорта.