Москва, 4 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2022−2024 годы не отвечает ожиданиям миллионов граждан России, уверен лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Рубль

«Прямо скажем, бюджет вновь не отвечает нашим ожиданиям и, как я полагаю, ожиданиям миллионов граждан», — отметил Миронов.

Так, по его словам, прежде всего, в главном финансовом документе страны нет ни слова об индексации пенсий работающим пенсионерам. Государство задолжало им за последние годы более 1,4 трлн рублей, и этот долг пора отдавать.

Также парламентариев не устраивает доходная часть бюджета — 25 трлн рублей.

«Да, это немало! Но могло бы быть гораздо больше: только отмена возврата НДС экспортёрам нефти и газа принесла бы в бюджет дополнительные 2 трлн рублей, расширение прогрессивной шкалы налогообложения дало бы ещё больше, а возврат ставки НДС на уровень 18% дал бы ощутимый импульс развитию экономики и позволил затормозить рост цен», — рассуждает депутат.

В итоге, резюмирует Миронов, бедные будут продолжать беднеть, а богатые — богатеть.

«Поэтому мы обязательно будем предлагать свои поправки и не поддержим этот бюджет, если их не примут», — добавил Миронов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2022−2024 годы внесен в Госдуму. Первое чтение намечено на конец октября.