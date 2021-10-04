Минск, 4 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Более 200 авторов негативных комментариев о гибели сотрудника КГБ в Минске были установлены сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

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Он уточнил, что для этого был запущен специальный бот.

«Мы только за день установили более двух сотен таких негодяев», — сообщил Казакевич.

По его словам, за сутки только в ОВД обратились более 2 тыс. граждан, которые предоставили такую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Минске при штурме квартиры погибли два гражданина Белоруссии — сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Жена убитого Зельцера, снимавшая происходящее на камеру, арестована и находится под стражей по обвинению в соучастии в убийстве.

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Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, нападение на офицера КГБ транслировалось в режиме реального времени на зарубежную аудиторию, в Польшу и США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель пообещал, что убийство Федосюка не будет оставлено без ответа, его «вдохновители» перешли красную черту.