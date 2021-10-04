Уфа, 4 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате чего погиб человек, передано в суд Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ИА REGNUM С высоты

По версии следствия, весной текущего года заместитель начальника отдела цеха АО «Баймакский литейно-механический завод» получил информацию о поломке грузоподъемного устройства.

В материалах уголовного дела указано, что в нарушение правил охраны труда и техники безопасности обвиняемый допустил к работе сотрудника, который не прошел обучение и не имел навыков по работе на высоте.

«В ходе ремонта конструкции слесарь-ремонтник упал с высоты не менее шести метров и получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда. Свою вину 38-летний обвиняемый не признал. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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