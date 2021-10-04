Владивосток, 4 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Во Владивостоке в разгаре первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Сычева ИА REGNUM Спектакль

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До закрытия фестиваля ещё пять дней и ажиотаж не стихает. В дни показа спектаклей и постановок у приморской «мариинки» и у филармонии нет возможности припарковаться и проехать — множество машин занимают любое пространство.

Билеты давно раскуплены, а желающих гораздо больше, чем билетов.

В программе фестиваля — девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Инициатор театрального фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Идею этого масштабного проекта поддержал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей и гостей Приморья с 24 сентября по 9 октября на Приморской сцене Мариинского театра и в краевой филармонии ожидает не только масштабная программа показов спектаклей, но и насыщенная образовательная программа, включающая множество тематических лекций и мастер-классов.