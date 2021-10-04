Сеул, 4 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, также являющийся председателем Корейской торгово-промышленной палаты, направил письмо лидеру правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиде. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Согласно опубликованным данным, в письме, отправленном 3 октября, представитель Южной Кореи выразил надежду на то, что Сеул и Токио приложат усилия для улучшения отношений, а бизнесмены обеих стран — расширят сотрудничество.

«Южная Корея и Япония — географически близкие соседи и торгово-экономические партнёры. — отметил Чхве Тхэ Вон в письме. — Я надеюсь, что новый премьер-министр Японии будет работать над расширением корейско-японских отношений».

Известно, что деловые круги Южной Кореи впервые отправили поздравительное послание новому японскому лидеру.

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