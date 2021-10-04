Ливерпуль, Великобритания, 4 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Мохамед Салах

На 59-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане после паса Мохамеда Салаха, который совершил рывок через пол-поля. На 69-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден восстановил равновесие с передачи Габриэла Жезуса.

На 76-й минуте Салах вывел «Ливерпуль» вперёд, ему удался впечатляющий дриблинг в штрафной соперника и удар в дальний угол ворот Эдерсона. Тем не менее, «Сити» смог увезти ничью с «Энфилда» благодаря точному удару Кевина де Брёйне с линии штрафной площади.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, на счету команды 15 очков. «Манчестер Сити» идёт на четвёртом месте с 14 очками.

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