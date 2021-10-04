Саратов, 4 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Саратове в доме по улице Чапаева обнаружили хозяйку квартиры без признаков жизни. По факту смерти женщины организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

(сс) Pochestorie Труп

В полицию обратилась соседка погибшей. Она рассказала, что длительное время не видела свою знакомую, на звонки и стук в дверь никто не отвечал. После проникновения в жилище был обнаружен труп хозяйки квартиры. По предварительным данным судмедэксперта, смерть женщины наступила около шести месяцев назад. Точную причину смерти предстоит установить.

ИА REGNUM ранее сообщало, В подвале дома в Санкт-Петербурге нашли закопанное по грудь тело ребенка, которое направили в морг, где специалисты установили, что в подвале оно пролежало от трех месяцев до одного года.

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