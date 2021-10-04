Якутск, 4 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. На территории Якутии не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 октября в пресс-службе МЧС республики.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

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«На территории Якутии действующих природных пожаров нет», — написано в отчёте оперативного ведомства о лесопожарной обстановке.

Площадь, пройденная огнём с начала пожароопасного периода, составила 8,9 млн га. 81,5% от сгоревшей в России природной территории приходится на Якутию.

Как сообщало ИА REGNUM, следующим летом в Якутии возможно возникнет такая же сложная ситуация с лесными пожарами, как в 2021 году, считает председатель общественной организации «Общество лесоводов Якутии», заслуженный лесовод РФ Саргылана Аммосова. По её мнению, в каждом муниципалитете республики должен быть минимальный набор снаряжения для тушения лесов.