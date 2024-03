Вашингтон, 4 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Инди-студия Two Star Games анонсировала необычную хоррор-игру Choo-Choo Charles, в которой в качестве злодея выступит демонический поезд. Об этом 4 октября сообщает портал Comicbook.

Геймерам предложат управлять действиями человека, который путешествует по некому острову на старом локомотиве, желая уничтожить демоническое существо в образе жуткого поезда с паучьими ногами, которому местные жители дали имя Чарльз. Никто из аборигенов не может сказать, когда и где появляется Чарльз, но все знают, что он питается людьми.

Игроки будут получать задания от обитателей острова, они также смогут улучшать свой оборудованный пулемётом локомотив, совершенствуя его вооружение, броню и ходовые качества. Отметим, что трейлер игры стал «вирусным» в Twitter, с момента публикации он набрал уже более $1 млн просмотров.

https://twitter.com/TwoStarGames/status/1443996515458904064

Напомним, 19 июня 2020 года Two Star Games выпустила игру My Beautiful Paper Smile. Студия также разработала такие бесплатные игры, как My Friend is a Raven и Cloud Climber.