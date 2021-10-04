Сидней, Австралия, 4 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. На прошлой неделе о своем неожиданном уходе с поста премьер-министра самого влиятельного штата Австралии Нового Южного Уэльса объявила Глэдис Бережиклян. Однако стремительные перестановки в местном правительстве на этом не закончились, поскольку утром 4 октября о своем уходе с поста заместителя премьер-министра штата сообщил Джон Бариларо, передает телеканал Nine News.

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Выступая перед журналистами, Бариларо отметил, что 6 октября он созовет партийное собрание, на котором он официально уйдет в отставку.

«Я решил, что сейчас подходящее время для меня, чтобы передать бразды правления новому руководству и уйти в отставку с поста заместителя премьер-министра Нового Южного Уэльса», — заявил политик.

Формально свой уход с поста Бариларо связал со скорым выходом штата из локдауна, который должен ознаменовать собой новую главу в политической истории Нового Южного Уэльса.