Дераа, Сирия, , 08:59 — REGNUM Боевики деревни Шаджара в южной сирийской провинции Дераа сдали оружие и получили амнистию. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сдача оружия — главное условие амнистии, такова информация военных. В подобных случаях сирийские власти прощают боевикам прежние преступления.

«Бумаги, которые им выдают, гарантируют иммунитет от уголовного преследования», — приводит ТАСС сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября появились сведения о доставке к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама ракет с отравляющими веществами. Это сделали боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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