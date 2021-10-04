Москва, 4 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. На российском авторынке в начале октября подорожали автомобили девяти компаний. Об этом сообщает издание Autonews.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

Отмечается, что цены на модели девяти брендов, представленных в России, выросли с 1 октября. Причем об этом не было объявлено накануне.

Подорожал весь модельный ряд компаний Jeep, Haval и Suzuki. Кроме того, в России было зафиксировано подорожание многих моделей Lexus, Geely и Toyota. Также выросли цены некоторых автомобилей Mitsubishi и Peugeot, а также УАЗа.

На 10 тыс. рублей выросли цены на кроссоверы Geely Coolray и Geely Atlas, которые теперь стоят от 1 376 990 и 1 386 990 рублей соответственно. на 20 тыс. рублей подорожали наиболее продаваемые модели Haval.

Наибольшую прибавку к стоимости получил новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Она составила 219 тыс. рублей. Таким образом, начальная версия модели теперь стоит 5 776 000 рублей.

Напомним, в сентябре в России изменилась стоимость автомобилей 21 компании.

Читайте также: В России появился Hyundai Creta с новым мотором