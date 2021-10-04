Москва, 4 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. На данный момент в России не зарегистрировано случаев заражения человека коронавирусной инфекцией от летучих мышей и такой риск является очень малым. Об этом 4 октября сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Matt Reinbold Летучая мышь

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«Пока что такие случаи не зарегистрированы», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Сперанская уточнила, что жителям России не нужно опасаться летучих мышей, так как возможность заразиться от них коронавирусом является минимальной, однако с этими животными, по ее мнению, лучше не контактировать, так как можно причинить им вред и они являются переносчиками других болезней, к примеру, бешенства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала, что несколько вариантов коронавирусов было обнаружено в результате исследования у летучих мышей в России.