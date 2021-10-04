Токио, 4 октября 2021, 08:50 — REGNUM Правительство Японии сделало представление Москве в связи с готовящимися учениями ВС России, которые, согласно заявлениям Токио, пройдут в акватории Японского моря. Об этом 4 октября заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като
内閣官房内閣広報室
«Зона проведения ракетных стрельб России частично затрагивает исключительную экономическую зону нашей страны», — сказал он.

По его словам, Токио продолжает следить за действиями российских военных вблизи Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии выразили России протест из-за намеченных на октябрь у острова Кунашир (Южные Курилы) учений российских вооружённых сил.

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