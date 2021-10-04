Токио, 4 октября 2021, 08:50 — REGNUM Правительство Японии сделало представление Москве в связи с готовящимися учениями ВС России, которые, согласно заявлениям Токио, пройдут в акватории Японского моря. Об этом 4 октября заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
По его словам, Токио продолжает следить за действиями российских военных вблизи Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии выразили России протест из-за намеченных на октябрь у острова Кунашир (Южные Курилы) учений российских вооружённых сил.
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