Токио, 4 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Правительство Японии сделало представление Москве в связи с готовящимися учениями ВС России, которые, согласно заявлениям Токио, пройдут в акватории Японского моря. Об этом 4 октября заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

内閣官房内閣広報室 Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като

«Зона проведения ракетных стрельб России частично затрагивает исключительную экономическую зону нашей страны», — сказал он.

По его словам, Токио продолжает следить за действиями российских военных вблизи Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии выразили России протест из-за намеченных на октябрь у острова Кунашир (Южные Курилы) учений российских вооружённых сил.

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