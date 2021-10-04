Абакан, 4 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В муниципалитетах Хакасии 6 октября пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Александр Ульяненко ИА REGNUM Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске

Во всех районах и городах Хакасии завоют сирены. Время включения — 10:40 (местное). Жителей региона просят сохранять спокойствие.

«В рамках мероприятий планируется перехват вещания на государственных теле-, радиоканалах», — говорится в сообщении управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в октябре пройдёт месячник гражданской обороны.