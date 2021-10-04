Лондон, 4 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Астон Виллой» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Тоттенхэм Хотспур»

На 27-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 67-й минуте форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс восстановил равновесие.

Победу «Тоттенхэму» принёс автогол защитника «Астон Виллы» Мэтта Таргетта на 71-й минуье.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает восьмое место в чемпионате Англии, на счету команды 12 очков. «Астон Вилла» идёт на 10-м месте с 10 очками.

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