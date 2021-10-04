Тюмень, 4 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Тюмени на 73 году жизни скончалась заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, доцент кафедры респираторной медицины с курсом рентгенологии Анна Козлова. Об этом с прискорбием сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского института.

Пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета Анна Козлова

Анна Козлова ушла из жизни 1 октября 2021 года. Она более 37 лет работала в медуниверситете, где начала трудовую деятельность на кафедре туберкулеза ассистентом, затем стала доцентом, заведующей кафедрой, доцентом кафедры респираторной медицины с курсом рентгенологии. Анна Козлова являлась членом Всероссийского научно-медицинского общества фтизиатров.

«Светлая память о замечательном, отзывчивом человеке, Анне Васильевне, навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем скорбь с родными и близкими, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — говорится в официальном сообщении Тюменского государственного медицинского университета.

Прощание с известным тюменским фтизиатром состоится 4 октября 2021 года с 11:00 по местному времени (9:00 мск) в Морфологическом центре на ул. Ю. Семовских, д 14.