Канберра, 4 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Похоже, что свою, казалось бы, ничем не примечательную поездку на своем стареньком авто 60-летняя жительница Аделаиды (Южная Австралия) запомнит надолго, ведь именно на обочине трассы она узнала, что стала миллионером. Об интересном случае 4 октября сообщил телеканал Nine News.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Когда женщина управляла автомобилем, проезжая по одной из местных трасс, неожиданно ей поступил звонок — звонили долго и настойчиво. Будучи законопослушной, она свернула на обочину и взяла трубку. Как оказалось, звонили организаторы лотереи Saturday X Lotto, которые сообщили ее, что она на ряду с двумя другими участниками розыгрыша призов выиграла 3,3 миллиона австралийских долларов ($2,4 млн).

«Вы сделали мой день! Да что там — вы сделали мою жизнь … Я просто сейчас нахожусь на обочине дороги. Я тут остановилась … Не думаю, что я сейчас в состоянии поехать домой», — сбивчиво говорила женщина.