Самара, 4 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Шквал обращений потребителей о возврате денег после публикации постановления главы Самарской области Дмитрия Азарова о вводе QR-кодов при посещении спортивных залов и клубов получили сотрудники фитнес-отрасли Самарской области. Об этом они сообщили в петиции к главе региона, опубликованной в сети интернет.

Localfitness.com Фитнес-центр

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Ассоциация операторов фитнес-индустрии и её региональное представительство в Самарской области обратились к Азарову с инициативами по мотивации вакцинации в регионе, которые позволят избежать ограничений работы предприятий фитнес-индустрии, а значит и связанных с ними банкротств и роста уровня безработицы.

Члены ассоциации сообщают, что после опубликования постановления главы региона, согласно которому фитнес-клубы могут принимать посетителей только при предъявлении сертификатов о вакцинации или ПЦР-тесту, сотрудники фитнес-центров стали получать от потребителей обращения о возврате денег.

«На следующий же день после публикации фитнес-отрасль региона — а это 287 клубов и студий, более пяти тысяч сотрудников — столкнулась со шквалом обращений потребителей на возврат денежных средств. Проблема не только в том, что индустрия несёт колоссальные убытки ещё до введения инициативы и неизбежно столкнётся с банкротствами предприятий, но и в том, что такая мера, как мы видим, никак не стимулирует население к вакцинации, людям проще отказаться от оздоровления, физической активности, чем привиться», — констатируют сотрудники фитнес отрасли.

Они также опасаются, что данные ограничения смогут простимулировать взрывной рост теневого бизнеса по продаже фиктивных справок о вакцинации, а также теневой рынок, который работает без оформления официальных трудовых отношений и уплаты налогов.

«Первые, кто страдает в этой ситуации, — компании, которые создают рабочие места, исправно пополняют бюджет, платя налоги и страховые взносы. Это не наши предположения — опыт регионов, где подобные меры были введены летом, показывает: падение посещаемости и объёма продаж на 90% (Иркутская, Ростовская, Астраханская области), закрытие предприятий, а значит — рост уровня безработицы и расходов из бюджета, поскольку высвободившиеся сотрудники обращаются за выплатами в Центры занятости», — сообщается в петиции.

Члены ассоциации отметили, что шансы заразится в фитнес-клубах минимальны, поскольку в фитнес-клубах соблюдаются правила Роспотребнадзора, применяются строгие правила дезинфекции и действуют меры по ограничению посещений, соблюдается социальная дистанция.

При этом люди, которые чувствуют недомогание очень редко посещают спортивные залы.

Члены ассоциации сообщили, что готовы содействовать в борьбе с коронавирусом. Они готовы открывать в своих заведениях пункты вакцинации, проводить акции и предоставлять скидки и бонусы вакцинированным посетителям, увеличить процент вакцинированных сотрудников не ниже 70% до конца октября. Были предложены и другие меры.

«Мы надеемся, что, учитывая социальную значимость индустрии фитнеса, руководство Самарской области заинтересовано в ее развитии, а не наоборот. Поэтому просим Вас исключить фитнес-клубы из списка предприятий, на которые распространяется действие с обязательным предъявление сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов», — попросили представители фитнес-индустрии главу региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что система QR-кодов сертификата о вакцинации вводится на территории Самарской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.