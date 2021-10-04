Элиста, , 08:40 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил нового заместителя министра экономики и торговли республики.

Отставка

«Назначить Кекеева Санала Николаевича заместителем министра экономики и торговли Республики Калмыкия», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эту должность занимала Марианна Воробьёва. В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта она была уволена с госслужбы.

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