Элиста, 4 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил нового заместителя министра экономики и торговли республики.

Отставка

«Назначить Кекеева Санала Николаевича заместителем министра экономики и торговли Республики Калмыкия», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эту должность занимала Марианна Воробьёва. В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта она была уволена с госслужбы.