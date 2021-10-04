Абакан, 4 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. По состоянию на 4 октября в Хакасии от COVID-19 привито 176 795 человек. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве здравоохранения, 154 153 человека получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию.

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В целом, по информации минздрава, вакцинация в Хакасии идёт в штатном режиме, однако её темпы продолжают оставаться низкими.

Исполнение плана вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе составляет 55%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2021 года выявлено 21 787 случаев заражения коронавирусом.