Киев, 4 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Добыча газа на Украине обходится в одну гривну за кубометр, тогда как населению газ продают за восемь гривен. Об этом лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала в эфире телеканала «Украина 24».

President.gov.ua Юлия Тимошенко

Она заявила, что обман с ценами на газ — это «скандал огромного масштаба», и сослалась на слова бывшего главного исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера, которые в самой компании опровергли.

«Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну [за кубометр], это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен — в восемь раз дороже?» — сказала Тимошенко.

Она добавила, что при годовой прибыли «Нафтогаза» в 76 млрд гривен медицинское обслуживание населения обходится Украине в 126 млрд. То есть прибыль компании от завышенных тарифов соответствует 60% трат на здравоохранение.

Как сообщало ИА REGNUM, новый тариф на газ для населения «Нафтогаз Украины» представил в сентябре. С 1 октября по 30 апреля кубометр газа будет стоит 7,96 гривны.

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