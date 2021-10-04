София, 4 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Сразу два землетрясения малой силы были зарегистрированы утром 4 октября на территории Болгарии. Об этом сообщает софийская газета «Днес» со ссылкой на Болгарскую академию наук.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальным данным, первый подземный толчок магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера зафиксирован в 04:25 по местному времени в районе Кырджалийской области на юге страны. Второй — силой в 2,9 баллов, произошел в 4:42 часа в Софии. Как утверждают местные источники, в обоих случаях жертв и разрушений нет.

По словам экспертов, в настоящее время на Балканах наблюдается усиление сейсмической активности. Только за последний месяц в регионе произошло до 10 землетрясений разной магнитуды.