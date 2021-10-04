Ижевск, 4 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 октября прививку от коронавируса сделали 398 588 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Второй компонент препарата получили 327 273 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни вакцинировался 1821 житель республики. 890 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 45 093 человека, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 882 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 октября в республике провели 1 776 007 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8688 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8351 исследование.

Читайте также: Жители Удмуртии за сутки сдали больше 8 тыс. тестов на коронавирус