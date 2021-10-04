Тольятти, Самарская область, 4 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В сети появились фотографии предсерийных образцов Renault Logan третьего поколения, выпущенные на АвтоВАЗе. Об этом сообщается на странице издания Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd News Renault Logan третьего поколения для рынка России

Внешний вид модели отличается от европейской версии Logan. При этом салоны у машин почти одинаковые. А вот экстерьер скорее напоминает турецкую модификацию.

По предварительной информации, моторная линейка Logan нового поколения почти не изменится. В ней будет заменен только один двигатель. Агрегатироваться моторы будут с 6-ступенчатой «механикой» или с вариатором. Кроме того, не исключено, что модель получит в качестве трансмиссии «робот» с двумя сцеплениями.

Отмечается, что на АвтоВАЗе уже выпущено свыше десяти тестовых моделей Logan и Sandero. Серийное производство намечено на середину 2022 года.

Ранее стало известно, что на АвтоВАЗе началось пробное производство хетчбэка Renault Sandero нового поколения.

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