Токио, , 08:34 — REGNUM Новым, сотым премьер-министром Японии, избран лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида. Трансляция голосования шла в прямом эфире на сайте парламента.

Фумио Кисида Kishida.gr.jp

Главу правительства избирала ключевая, нижняя палата парламента, у которой по закону есть преимущество над верхней при избрании премьер-министра. По итогам голосования Кисида набрал 311 из 458 голосов. Другой кандидат на пост премьер-министра, глава Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано, получил только 124 голоса.

В настоящее время идёт голосование за кандидатуру премьер-министра в верхней палате парламента. Поскольку и там у правящей партии большинство мандатов, то итог голосования вполне прогнозируем.

В ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства, который возглавит Кисида. Ожидается, что в него войдут глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и глава минобороны Нобуо Киси. На административную должность генерального секретаря кабмина прочат кандидатуру экс-министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый премьер-министр Японии Кисида назначил дату всеобщих выборов в нижнюю палату парламента.

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