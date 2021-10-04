Владимирская область, 14 января, 2014, 17:00 — ИА Регнум. Кислородно-водородная установка мощностью шесть тонн взорвалась на территории одного из предприятий города Александров Владимирской области поздно вечером 13 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

13 января в 22:33 в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что в микрорайоне "Гермес" в городе Александрове произошел мощный хлопок. Установлено, что тремя минутами ранее на территории одного из предприятий, расположенного по улице Институтской в городе Александрове, специализирующегося на изготовлении полупроводниковых приборов, произошел взрыв кислородно-водородной установки емкостью 6 тонн.

Общая площадь повреждений в результате взрыва одной из трех кислородно-водородных установок составила 10 квадратных метров. Возгорания не произошло. Взрывной волной были повреждены стекла соседних промышленных зданий, а также расположенных вблизи жилых домов.

В результате взрыва телесные повреждения получила вахтер предприятия - 54-летняя жительница города Александрова. У женщины была зафиксирована ссадина левой кисти, на месте ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины взрыва кислородно-водородной установки.