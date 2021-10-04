Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусом на карантин закрыли 229 классов, а также детский сад и три сельские школы. Об этом сообщили в региональном пресс-центре.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, на карантин закрыто 229 классов в 104 школах, 49 групп в 40 детских садах. Полностью прекращены занятия в очной форме в одном детском саду и трёх сельских школах.

Из-за случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на карантин ушли 15 школьных классов, девять дошкольных групп и полностью один детский сад.