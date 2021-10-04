Ижевск, 4 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 27 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Это вновь максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 25 жителей республики.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 41, 64, 69, 72, 73, 79, 82, 83, 83, 85 и 87 лет, а также мужчины в возрасте 38, 57, 59, 61, 64, 65, 67, 76, 77, 79, 91 и 94 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2128 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 октября в регионе выявили 275 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 268 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 54 519 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8419 жителей.