Бандунг, Индонезия, 4 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Индонезии на швейной фабрике, расположенной в городе Бандунг, вспыхнул пожар, сообщает CNN Indonesia.

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Пожар произошел 4 октября в 09:00 по западно-индонезийскому времени.

На место происшествия выехали 11 пожарных машин. Огонь охватил территорию швейной фабрики площадью около 1000 квадратных метров.

Причина пожара выясняется. К настоящему времени известно, что огонь возник в производственной зоне.

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