На швейной фабрике в Индонезии вспыхнул пожар
Бандунг, Индонезия, 4 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Индонезии на швейной фабрике, расположенной в городе Бандунг, вспыхнул пожар, сообщает CNN Indonesia.
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Пожар
Пожар произошел 4 октября в 09:00 по западно-индонезийскому времени.
На место происшествия выехали 11 пожарных машин. Огонь охватил территорию швейной фабрики площадью около 1000 квадратных метров.
Причина пожара выясняется. К настоящему времени известно, что огонь возник в производственной зоне.
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