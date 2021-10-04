Москва, 4 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, в Москве на ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» открывается Всемирная неделя космоса, приуроченная к годовщине начала космической эры человечества, сообщается на портале мэра столицы.

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64 года назад — 4 октября 1957 года — Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли. Для москвичей и гостей столицы организаторы подготовили праздничную программу.

На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии, лекции, квест для детей «Школа юных космонавтов» и концерт. Все мероприятия бесплатные. Всемирная неделя космоса продлится до 10 октября.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Калуге в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского состоялась церемония специального гашения, посвященная празднованию Всемирной недели космоса.

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