Ижевск, 4 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 4 октября выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 268 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 54 519 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 23 ребенка в возрасте до 14 лет и 63 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 192 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 43 972 человека. Скончались 2128 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 27 летальных случаев — максимальное число смертей за сутки с начала пандемии, накануне скончались 25 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8419 жителей. Из числа получающих лечение 6625 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1813 человек — в состоянии средней степени тяжести, 541 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске из-за сложной эпидемиологической ситуации и возросшей нагрузки на медицинских работников закрыли мобильные пункты вакцинации. Теперь сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства.