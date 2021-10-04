Элиста, 4 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Калмыцкий «Одинокий тополь» — памятник природы республиканского значения — превратят в место силы и медитации. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Клод Моне. Тополя. 1872

«Это священное для нашего народа место, и наш долг — беречь его и заботиться. Мы хотим украсить и благоустроить территорию вокруг дерева, чтобы оно было значимо на федеральном уровне и как туристический объект, и как место силы, медитации», — написал глава республики в Instagram.

В настоящее время вместе с экологами проводятся работы по оздоровлению дерева.

ИА REGNUM напоминает, что растёт исполинское древо неподалёку от посёлка Хар-Булук. В 2020 году в международном конкурсе «Европейское дерево года» «Одинокий тополь» из Калмыкии занял третье место.