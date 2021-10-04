Балашовский район, Саратовская область, 4 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Авария, в которой погибли три человека, произошла в Балашовском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

ДТП

На автодороге Р-22 в Балашовском районе 3 октября в 16:30 (местное время) водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся по своей полосе автомобилем Hyundai. В результате аварии погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai и двое пассажиров — 36-летняя женщина и четырехлетняя девочка.

Водитель автомобиля Toyota задержан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Саратова коммунальные службы вырыли траншею для ремонта труб. Именно в нее угодил поздним вечером 13 сентября автомобиль «ВАЗ-21 103», за рулем которого находился 21-летний водитель. В результате ДТП 23-летней пассажирке потребовалась госпитализация.

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