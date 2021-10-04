Вашингтон, 4 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Актёр Роберт Карлайл подтвердил, что в производстве находится мини-сериал, который будет представлять собой спин-офф фильма «На игле». Об этом 4 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «На игле». Реж. Дэнни Бойл. 1996. Великобритания Бегство

Сюжет шоу расскажет о приключениях Фрэнсиса Бегби по прозвищу Попрошайка, роль которого Карлайл исполнил в оригинальной картине. Актёр сообщил, что в проекте участвует писатель Ирвин Уэлш, являющийся автором романа «На игле». Карлайл сказал, что проект находится на ранней стадии реализации, но при этом отметил, что вероятность выхода сериала весьма высока.

Напомним, мировая премьера фильма «На игле» (Trainspotting) режиссёра Дэнни Бойла состоялась 19 июля 1996 года. В центре повествования находятся четверо подростков из Шотландии, которые страдают от наркозависимости. В сообществе киноманов картина получила статус культовой.