Опубликовано видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Красногорск, 4 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Появилось видео с места падения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино, запись опубликовал телеграм-канал Mash.
(сс) George Chernilevsky
Винт вертолета
Частный вертолет вылетел из авиаклуба Кондор-М в Раменском районе, недалеко от Тураевского шоссе. Три человека, находившиеся на борту, погибли.
Отмечается, что Борт принадлежал аэроклубу «Кондор-М», базирующемуся на аэродроме Мячково.
По факту крушения вертолета в Подмосковье возбудили уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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