Сеул, 4 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Восстановление межкорейских линий связи рассматривается властями Южной Кореи как проявление готовности со стороны Пхеньяна к нормализации отношений между двумя частями страны. Об этом 4 октября сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

DDragonNk-Visual Две Кореи

«Правительство (Южной Кореи — ред.) считает, что восстановление связи по межкорейским линиям рассматривается как «заложившее основу для возвращения отношений между двумя частями Кореи в нужное русло», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с этим Сеул также выразил надежду на то, что между КНДР и Южной Кореей будет возобновлен диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что линии связи между КНДР и Южной Кореей были восстановлены в намеченный срок.