Владивосток, 4 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра приморской столицы Олега Гуменюка. Бывшего главу подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в СУ СК РФ по Приморью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства МУП Владивостока «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Установлен размер взяток — более 19,5 млн рублей.

«Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили следователи.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморью.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Олега Гуменюка вызвали на допрос.

Ранее прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора «Некрополь» Игоря Бабынина, который 12 лет брал взятки в особо крупном размере, совершал коммерческий подкуп и допустил растрату.