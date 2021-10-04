Москва, 4 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Двенадцать новых комплексов для контроля космических объектов появится в России уже в ближайшие четыре года. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны России.

U.S. Air Force Космические спутники

Уточняется, что комплексы будут работать на различных принципах. Первый подобный комплекс успешно несёт боевое дежурство на территории Алтайского края.

«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — сообщили в федеральном оборонном ведомстве.

Также в министерстве добавили, что продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Коми и Мурманской области. Сейчас радиолокационные станции «Воронеж» уже несут боевое дежурство в семи регионах России.

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Напомним, 4 октября в России отмечают День космических войск. Этот профессиональный праздник появился в 1957 года. В этот день в СССР было положено начало космической эры — с космодрома «Байконур» был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.